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14 декабря 2017
23:09  14 декабря 2017 0

Полицейские достали из дивана бухгалтера 130 килограммов денег. ВИДЕО

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Сумма хранилась в пятитысячных купюрахФото: Александр Елизаров © URA.RU

Следователи в Санкт-Петербурге изъяли 605 миллионов рублей из дивана «рядового бухгалтера скромной компании». Так называла себя 54-летняя женщина по имени Наталья, которая проходит по делу об обналичивании средств в качестве свидетеля.

Деньги хранились в пятитысячных купюрах. Общий вес изъятого составил 130 килограмм. На, чтобы пересчитать все оперативники потратили несколько часов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Обыск проводился в рамках расследования дела, возбужденного в ноябре 2017 года по статье «Незаконная банковская деятельность в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере». По версии следствия, с апреля по ноябрь 2016 года через пять московских компаний были обналичили порядка 650 миллионов рублей. В течение месяца следователи провели 35 обысков, разыскивая деньги: 24 — в частных квартирах, 11 — в офисах. Основная часть суммы нашлась в диване в квартире дома №9 по улице Гастелло в Московском районе Санкт-Петербурга.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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