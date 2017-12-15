В России создадут воздушную ГАИ

07:25 15 декабря 2017 0

Сверхмалые летательные аппараты сегодня летают вне закона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Государственная корпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) подготовила первый пакет предложений введению в России правил эксплуатации дронов. Суть их сводится к двум пунктам.

ГК ОрВД предлагает создать в России новый сегмент воздушного пространства — высота до 150 метров. Любые полеты в этой зоне можно будет осуществлять без каких-либо специальных разрешений. Второй пункт предложений корпорации — возложить на полицию надзор за безопасностью движения воздушных судов на сверхмалых высотах, пока не будет создана специальная структура для этого, сообщают «Известия».

В настоящее время в России на совершение любых полетов требуется разрешение. Формально, отмечает издание, владелец каждого дрона сегодня нарушает закон, поскольку должен запрашивать разрешение на взлет. В перспективе же государство планирует свести к минимуму регулирование в сверхмалой авиации, для чего и обособляется новая полетная зона.