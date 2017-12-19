В Дагестане дочь забила отца сковородкой и смыла останки в унитаз

Жительница Махачкалы пыталась несколькими способами расправиться со своим отцом из-за личной неприязни. После того, как ей это удалось, она расчленила труп, часть останков смыв в унитаз, а часть закопала на городском кладбище, сообщили в пресс-службе СК РФ по Дагестану.
По данным силовиков, в октябре 2016 года женщина подсыпала в еду своего отца 40 таблеток «Феназепама». Увидев, что мужчина не умер, дочь стала бить его скалкой по голове. Когда та сломалась, женщина взялась за сковородку, а потом задушила отца матерчатой салфеткой. В течение следующих двух дней она расчленила труп и избавилась от него.
Расследование дела завершено, оно направлено в суд. Женщина обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью.
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