Путин изменил состав Совета безопасности

18:15 04 января 2018 0

Президент России ввел в состав Совбеза своего представителя в Центральном федеральном округе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел перестановки в составе Совета безопасности страны. Текст президентского указа опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Решением главы государства в состав Совбеза введен новый полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев. Также принято решение об исключении из Совета помощника президента по вопросам местного самоуправления Николая Цуканова. Кроме того, документ уточняет обязанности Александра Беглова — он будет в дальнейшем указываться в качестве полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Напомним, что Алексей Гордеев был назначен полпредом президента в ЦФО 25 декабря. Ранее он занимал должность министра сельского хозяйства России, а по 25 декабря 2017 года являлся губернатором Воронежской области.