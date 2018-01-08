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08 января 2018
07 января 2018
03:36  08 января 2018 0

Украинская победительница «Евровидения» и общественница рассказала о вирусах и отравленной воде на Майдане

По словам украинской певицы, «развалить майдан» с помощью болезней не удалосьФОТО: Wikimedia Commons, WildEnergy

Общественный деятель и украинская певица Руслана Лыжичко рассказала, что многие участники Майдана страдали от вирусов, а активистов поили отравленной водой.

«Запускали различные вирусы, в том числе отравляли и воду, — мы все это знали… В один момент все заболели на Майдане. Ну представь себе: раз — и за ночь все больные. Что-то там ходили, брызгали», — цитируют РИА «Новости» победительницу «Евровидения-2004». С ее слов, «развалить Майдан» с помощью болезней не удалось. Кто пытался отравить активистов, певица не уточнила.

Напомним, Руслана рассказала, как выжила во время обстрела в Донбассе. От смерти ее спас охранник главы ДНР Александра Захарченко. По ее словам, во время встречи с руководителями ДНР по ним открыли огонь украинские вооруженные силы.

Александр Черноскутов
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