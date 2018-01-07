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07 января 2018
Главные новости Москвы
15:29  07 января 2018 0

Телохранитель Захарченко спас певицу Руслану от смерти на Донбассе

Артистка чудом осталась в живыхФото: Instagram ruslana.lyzhychko
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украинская певица Руслана рассказала, как выжила во время обстрела в Донбассе. От смерти ее спас охранник главы ДНР Александра Захарченко.

В 2014 году победительница «Евровидения-2004» прибыла в Донбасс и присутствовала на встрече с руководителями ДНР во главе с Александром Захарченко, передает «Рен-ТВ». По ее словам, во время встречи по ним открыли огонь украинские вооруженные силы.

«Когда я приехала впервые, мне Захарченко сказал: „Если кто-то даст по тебе пулеметной очередью, ты должна быть готовой ко всему“. И таки дали, и все-таки убили у меня на глазах его телохранителя… Все это произошло, когда я сидела за ним. Я не знаю, где пролетела пуля, но мне просто повезло», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Руслана предложила жителям страны провести культурную революцию. Певица считает, что украинский народ произошел от древней шумерской цивилизации. Она призвала «снять шаровары» и идентифицировать себя не только по ним и вышиванкам.

Иван Антонов
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