Жительнице Пензы таможенники не дали вывезти из России в Израиль драгоценные камни почти на 10 миллионов рублей. Бдительные правоохранители каким-то образом нашли бриллианты в трусах 53-летней женщины.
Как сообщил телеканалу 360 не пожелавший назваться страж порядка, в отношении предприимчивой путешественницы возбудили уголовное дело по статьям «Контрабанда» и «Незаконный оборот драгметаллов». Вместо Тель-Авива, куда она направлялась, она может провести до 7 семи лет в российской колонии.
Операцию провели сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово совместно со службой авиационной безопасности. «Согласно проведенному исследованию, изъятые драгоценные камни являются природными ограненными алмазами (бриллиантами) массой почти 437 карат. Их стоимость оценивается более чем в 8 миллионов рублей», — уточнили «URA.RU» в пресс-службе МВД РФ.