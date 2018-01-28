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28 января 2018
17:36  28 января 2018 0

У россиянки в аэропорту из трусов достали алмазы на 8 миллионов

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорты Москвы., аэропорт, домодедово
Путешествие контрабандистки началось и закончилось в ДомодедовоФото: A.Savin/Wikipedia

Жительнице Пензы таможенники не дали вывезти из России в Израиль драгоценные камни почти на 10 миллионов рублей. Бдительные правоохранители каким-то образом нашли бриллианты в трусах 53-летней женщины.

Как сообщил телеканалу 360 не пожелавший назваться страж порядка, в отношении предприимчивой путешественницы возбудили уголовное дело по статьям «Контрабанда» и «Незаконный оборот драгметаллов». Вместо Тель-Авива, куда она направлялась, она может провести до 7 семи лет в российской колонии.

Операцию провели сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово совместно со службой авиационной безопасности. «Согласно проведенному исследованию, изъятые драгоценные камни являются природными ограненными алмазами (бриллиантами) массой почти 437 карат. Их стоимость оценивается более чем в 8 миллионов рублей», — уточнили «URA.RU» в пресс-службе МВД РФ.

Владимир Васин
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