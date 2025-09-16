Лукашенко помиловал 25 осужденных в преддверии Дня народного единства

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек, осужденных, в том числе, за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера, подчеркнув, что решение принято в преддверии Дня народного единства.
«Лукашенко принял решение о помиловании 25 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ глава государства подписал 16 сентября», — пишет «Белта» со ссылкой на пресс-службу.
Как пояснили в администрации президента, большинство помилованных — молодые люди: 19 из 25 не достигли 40 лет. Среди них — 12 женщин и 13 мужчин. Один из помилованных совершил преступление, будучи несовершеннолетним. Все помилованные признали свою вину, выразили раскаяние в совершенном и обязались впредь соблюдать законы.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о готовности Минска продолжить диалог с США по вопросу заключенных. Глава государства отметил, что американская сторона демонстрирует конструктивный подход в этом направлении, передает RT.
