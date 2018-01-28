Югорский лыжник Устюгов подаст иск к Международному олимпийскому комитету

Двукратный чемпион мира по лыжам, югорчанин Сергей Устюгов и его партнер по сборной Глеб Ретивых подадут иск в арбитражный спортивный суд (CAS) из-за недопуска к Олимпиаде в Пхенчане.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Она сказала, что адвокаты уже получили от спортсменов доверенности. Иски будут поданы сегодня или в понедельник, 29 января.
«Есть просьба от адвокатов повторно отправить в МОК ваши письма о том, что вы ждете ответа, чтобы они прислали объяснения. Пока что их нет. Виктору Ану ответили на сайте МОК, но это не считается официальным ответом, это не письмо», — сказала Вяльбе спортсменам на собрании сборной России по лыжному спорту, которую транслировал RT.
МОК не прислал приглашения на Олимпиаду многим российским спортсменам, среди которых Устюгов, Ретивых, биатлонисты Маским Цветков и Антон Шипулин, самый титулованный в мире конькобежец Виктор Ан.