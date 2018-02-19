05:05 19 февраля 2018 0

Исполнительница главной роли Фрэнсис МакДормонд получила приз за лучшую женскую роль Фото: скрин официального трейлера х/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила первых лауреатов премии. В номинации «Лучший фильм» названа работа режиссера Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Как сообщает Life со ссылкой на пресс-службу BAFTA, за право быть лучшими фильмами с «Билбордами» конкурировали такие известные ленты, как военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк», фантастическая драма Гильермо дель Торо «Форма воды», драматический байопик Джо Райта «Тёмные времена» и «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

Как отмечается, это не первая награда «Трех билбордов…»: ранее исполнительница главной роли в картине Макдонаха Френсис МакДорманд ранее уже стала лауреатом премии в номинации «Лучшая женская роль», а Мартин Макдонах уже получил статуэтку BAFTA за лучший оригинальный сценарий фильму. Приз за лучшую мужскую роль получил Гари Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в «Темных временах». Кроме того, Гильермо дель Торо за свою «Форму воды» получил титул лучшего режиссера, а приз за лучший адаптированный сценарий достался Джеймсу Эвори («Назови меня своим именем»).

Между тем, «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева остался без статуэтки. Лента, номинированная на статуэтку как «лучший иностранный фильм», уступила картине корейского режиссёра Пак Чхан-ука «Служанка». Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм «Тайна Коко», а приз за лучшие визуальные эффекты получила картина Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».