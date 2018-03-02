{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 марта 2018
Главные новости Москвы
15:29  02 марта 2018 7

Янукович рассказал, почему Украина лишилась Крыма

Открытая лицензия на 04.08.2015. Виктор Янукович., янукович виктор
Янукович назвал выбор крымчан предсказуемымФото: tsn.ua
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Крым сдали украинские власти, пришедшие в результате вооруженного переворота в стране, а жители полуострова были вынуждены искать помощи у России. С таким мнением выступил экс-президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве.

«Они [власти] сделали все, чтобы оттолкнуть Крым и отделаться от проблемной территории», — цитирует бывшего главу Украины «Федеральное агентство новостей». Янукович считает, что новых украинских властей волновала лишь «дележка портфелей», а не судьба полуострова. Крымчане, по словам экс-президента, пытались защитить себя и свои семьи — их решение искать помощи у российской стороны было «вынужденным» и «предсказуемым».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам всеобщего референдума, проведенного на полуострове после госпереворота на Украине. 90% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев не оставляет надежд вернуть себе полуостров. Депутат Верховной Рады Юрий Береза заявил, что суверенитет в Крыму вернет украинская армия, напоминает «URA.RU». Глава полуострова высказался о том, что Крым никогда не перейдет к Украине — он стал «неприступной крепостью» и в военном плане ему ничего не угрожает.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров