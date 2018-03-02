Янукович рассказал, почему Украина лишилась Крыма

15:29 02 марта 2018 7

Янукович назвал выбор крымчан предсказуемым Фото: tsn.ua

Крым сдали украинские власти, пришедшие в результате вооруженного переворота в стране, а жители полуострова были вынуждены искать помощи у России. С таким мнением выступил экс-президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве.

«Они [власти] сделали все, чтобы оттолкнуть Крым и отделаться от проблемной территории», — цитирует бывшего главу Украины «Федеральное агентство новостей». Янукович считает, что новых украинских властей волновала лишь «дележка портфелей», а не судьба полуострова. Крымчане, по словам экс-президента, пытались защитить себя и свои семьи — их решение искать помощи у российской стороны было «вынужденным» и «предсказуемым».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам всеобщего референдума, проведенного на полуострове после госпереворота на Украине. 90% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев не оставляет надежд вернуть себе полуостров. Депутат Верховной Рады Юрий Береза заявил, что суверенитет в Крыму вернет украинская армия, напоминает «URA.RU». Глава полуострова высказался о том, что Крым никогда не перейдет к Украине — он стал «неприступной крепостью» и в военном плане ему ничего не угрожает.