17:31 07 марта 2018 1

По данным СМИ, вертолет принадлежал одному из оборонных ведомств (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети появилось видео с места крушения российского вертолета Ми-8 в Чечне. Ранее о катастрофе сообщали экстренные службы. Авиакатастрофа произошла на границе Чеченской республики с Грузией. В районе аварии была плохая погода, шел снег с дождем.

Сегодня стало известно о крушении вертолета и гибели как минимум пятерых человек, пишет «Национальная служба новостей». Телеграм-канал Mash сообщает о трех погибших. По сведениям канала, пять человек пропали без вести, еще один тяжело ранен.

Как сообщил источник РИА Новости, вертолет принадлежал одной из спецслужб. Сигнал бедствия подал единственный выживший пассажир, пишет «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на источник в оборонном ведомстве. По данным RT, Минздрав Чечни сообщил об эвакуации одного пострадавшего с места катастрофы с тяжелыми травмами.