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13 марта 2018
08:53  13 марта 2018 3

Жириновский предложил простить регионам «все долги»

Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в Екатеринбурге, лепка пельменей, жириновский владимир, пельмень, жириновский владимир
Лидер ЛДПР продолжает эпатировать публикуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Владимир Жириновский предложил простить субъектам РФ «все долги» перед федеральным бюджетом и коммерческими банками. Заявление прозвучало в ходе предвыборных дебатов на «Первом канале».

«У нас только три региона-донора: Москва, Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Все остальные — дотации. Согласен, так получилось. Но давайте простим все долги. Они доходы пустят на новые рабочие места, нет, они должны и продолжают брать долги», — цитирует политика «Федеральное агентство новостей».

Жириновский также указал, что практика кредитования в коммерческих банках провоцирует коррупцию властей субъектов РФ, сообщает RT. «Там откаты, там можно заработать, губернатор с банкиром часть денег в карман положат. Это же все видно», — заявил лидер ЛДПР.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Владимир Васин
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