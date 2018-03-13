Жириновский предложил простить регионам «все долги»

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Владимир Жириновский предложил простить субъектам РФ «все долги» перед федеральным бюджетом и коммерческими банками. Заявление прозвучало в ходе предвыборных дебатов на «Первом канале».
«У нас только три региона-донора: Москва, Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Все остальные — дотации. Согласен, так получилось. Но давайте простим все долги. Они доходы пустят на новые рабочие места, нет, они должны и продолжают брать долги», — цитирует политика «Федеральное агентство новостей».
Жириновский также указал, что практика кредитования в коммерческих банках провоцирует коррупцию властей субъектов РФ, сообщает RT. «Там откаты, там можно заработать, губернатор с банкиром часть денег в карман положат. Это же все видно», — заявил лидер ЛДПР.
Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).