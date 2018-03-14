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14 марта 2018
17:25  14 марта 2018 1

Мирей Матье назвала «джентльменом» обвиняемого в домогательствах депутата Слуцкого

Певица рассказала, что давно дружит с Леонидом СлуцкимФото: Леонид Слуцкий, Facebook

Известная французская певица Мирей Матье накануне концерта в Кремлевском дворце рассказала о своем отношении к скандалу с участием депутата Леонида Слуцкого. Она также ответила на вопрос, будет ли в этот раз встречаться с Владимиром Путиным.

По словам Мирей Матье, у нее много друзей среди российских политиков, пишет портал Daily Storm. «Леонид Слуцкий мой большой друг, и вся семья Леонида Слуцкого мои друзья», — сказала певица. По собственному признанию, она была потрясена новостями о том, что несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. «Мы неоднократно общались, и я всегда чувствовала, что Леонид проявляет большое уважение к женщине», — Мирей Матье не может поверить в то, что пишут о депутате многие СМИ. Она также назвала политика «настоящим джентльменом». «Конечно, между женщиной и мужчиной может возникнуть какая-то симпатия, но здесь имеется определенная грань, которую Леонид никогда не перейдет», — заключила певица.

Французская исполнительница также рассказала о том, что ранее ей выпала большая честь встретиться с Владимиром Путиным. Однако сейчас она не знает, состоится ли такая встреча и в этот раз. «Я считаю, что это великий президент», — сказала Матье о российском лидере.

Дарья Корчак
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