Футболиста сборной России назвали «деревянным чурбаном»

Спортивный комментатор Василий Уткин обидел форварда российской сборной Антона Заболотного, назвав его «чурбаном». Телеведущий пояснил свои слова, посоветовав журналистам «не передергивать».
«Деревянный чурбан неправильной формы произведет больше касаний мяча в игре сборной России, чем Заболотный», — заявил Уткин. Телекомментатор добавил, что главный тренер команды Станислав Черчесов не популярен среди подопечных. Позже в Twitter Уткин объяснил свои слова. «Неправда, я не так сказал. Я сказал, что чурбан неправильной формы будет опаснее в штрафной непредсказуемостью рикошетов», — написал спортивный комментатор. «Не надо передергивать; кстати, интересно, кто с этим поспорит», — отметил он.
Как ранее писало «URA.RU», российские футболисты Константин Рауш и Роман Нойштедтер до утра отмечали разгромное поражение от Бразилии в ночном клубе. Сборная России проиграла бразильцам в товарищеском матче на стадионе «Лужники».