На Урале братья зверски убили таксиста из-за тысячи рублей

В Туринске за разбой и убийство задержаны два брата. Мужчины поиздевались над таксистом, ограбили его и выбросили на обочину дороги. Об этом сообщили в СКР по Свердловской области.
Как выяснили следователи, пьяные братья из Туринска (1991 и 1993 годов рождения) договорились ограбить и убить 62-летнего таксиста. Известно, что один из подозреваемых безработный, а другой работал в шиномонтажной мастерской. В ночь на 5 марта они вызвали машину и напали на водителя: били и резали таксиста ножом, пока он не умер. Затем молодые люди забрали у мертвого водителя тысячу рублей, выбросили тело в канаву на обочине автодороги Туринск — деревня Кальтюкова и отправились кататься на машине убитого. Но проехали всего около километра, врезались в сугроб и оставили машину.
Тревогу забила диспетчер такси, когда водитель не вышел на связь. Убийц задержали по горячим следам. В снегу на обочине полиция нашла нож, которым был зарезан таксист. Туринский следственный отдел СК России по Свердловской области предъявил братьям обвинение в разбое и убийстве. Расследование продолжается.
Как ранее писало «URA.RU», в Сургуте пьяные молодые люди избили таксиста, который медленно давал сдачу. В Екатеринбурге таксист набросился на пассажиров с ножом из-за слишком дешевого заказа. Одного из клиентов госпитализировали с порезами бедра и руки.