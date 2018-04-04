Соловьев заявил, что YouTube боится российских СМИ

09:53 04 апреля 2018 0

Ролики ВГТРК начали маркировать как материалы, финансируемые российскими властями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что меры, предпринятые YouTube в отношении Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) говорят о страхе перед российскими СМИ. Речь идет о новых требованиях видеохостинга к публикации программ телекомпании — теперь все они принудительно сопровождаются предупреждением о том, что работа ВГТРК финансируется российским правительством.

«Вот тебе и территория свободы. Либо правила едины для всех, либо давайте вести себя разумно. Тогда извольте ко всем применять такую же практику, давайте будем справедливы. Но, с другой стороны это значит, что они боятся», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Соловьева. Он также подчеркнул, что страх его не удивляет. Стоит отметить, что маркировка об источниках финансирования появилась и под эфиром передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее с аналогичной ситуацией столкнулся и телеканал Russia Today в иностранном сегменте YouTube. Его видеоролики начали маркировать сообщением «RT полностью или частично финансируется российским правительством». В то же время ролики «Радио Свобода», который финансируется США, не маркируется для русскоязычных пользователей. Ранее полиция сообщила о стрельбе в штаб-квартире YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно.