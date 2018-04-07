Названо имя самого богатого человека в Европе

07:17 07 апреля 2018 0

Состояние Бернара Арно оценивается в 70,7 млрд долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Агентство Bloomberg обнародовало имя самого богатого человека в Европе. Им стал президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.

Состояние бизнесмена из Франции оценивается в 70,7 миллиарда долларов, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Титул самого богатого европейца Арно отобрал у основателя группы компаний Inditex Амансио Ортега. В списке самых богатых людей планеты Арно занимает четвертое место. В мировом рейтинге его обогнали глава Amazon Джефф Безос (состояние 121 млрд долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (91,3 млрд долларов) и руководитель инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (86,3 млрд долларов).