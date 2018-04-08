12:03 08 апреля 2018 0

Президент рассказал о важности церкви Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ обратился к православным россиянам с поздравительной речью в честь Пасхи. В ней он рассказал о важности праздника и роли церкви в воспитании семьи.

«С удовлетворением отмечу, что Русская православная церковь неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения, созидательно участвует в решении насущных социальных проблем. Такая большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого признания», — цитирует президента Kremlin.ru.

Как напоминает сайт президента, накануне глава государства посетил праздничное богослужение в храме Христа Спасителя. Там же он обменялся пасхальными подарками с патриархом Кириллом.

kremlin.ru

kremlin.ru