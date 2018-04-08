Путин привез патриарху Кириллу уникальный пасхальный подарок с Урала

07:46 08 апреля 2018 1

В России отмечают Пасху Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Путин обменялся пасхальными подарками с патриархом Кириллом. Патриарху президент подарил яйцо «Воскресение Христово», выполненное из уральского нефрита Таганайского месторождения златоустовскими мастерами. Сувенир украшен полудрагоценными камнями и позолотой. В ответ глава Русской православной церкви преподнес Путину традиционное пасхальное яйцо, сообщает RenTV.

Ранее в храм была доставлена частица Благодатного огня из Иерусалима. Его привезла в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного, в составе которой были: заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, российский путешественник протоиерей Федор Конюхов, ректор Московской консерватории Александр Соколов, сообщает «Русская планета».

Для перевозки Благодатного огня используется специальная лампада, сконструированная по принципу тех, что используются при транспортировке Олимпийского огня. Основное ее отличие — надежность и защита пламени от ветра, чтобы оно случайно не погасло, уточняет агентство Nation News.