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18 апреля 2018
17 апреля 2018
06:42  18 апреля 2018 0

В США скончалась супруга экс-президента Джорджа Буша-старшего

Барбара Буш умерла дома в окружении родныхФото: commons.wikimedia.org

Во вторник, 17 апреля, в США на 92-м году жизни скончалась жена бывшего американского президента Джорджа Буша-старшего — Барбара Буш. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель семьи Джим Макграт.

По его словам, дата похорон бывшей первой леди страны будет объявлена в ближайшее время. Буш, по данным СМИ, страдала хроническим заболеванием легких, а также имела проблемы с сердцем. В конце марта она была госпитализирована из-за плохого состояния здоровья. однако вскоре врачи выписали ее домой. Несколько позже история повторилась, но Буш решила не обращаться в больницу и остаться дома в окружении близких.

О проблемах со здоровьем Барбары Буш, по всей видимости, стало известно еще 15 апреля. В этот день, как сообщал Regnum, американский телеканал CBS News по ошибке выпустил на своём сайте новость о ее смерти с пометной «Не публиковать». Причем в сообщении так же говорилось, что Буш умерла дома в окружении близких. Позже заметка была удалена.

Сергей Демин
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