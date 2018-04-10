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10 апреля 2018
19:06  10 апреля 2018 0

Михельсон, воспользовавшись падением рубля, купил акции «НОВАТЭКа» на миллионы долларов

Кобылкин, Неелов и чуть-чуть инаугурация, михельсон леонид
Бизнесмену «черный понедельник» на рукуФото: Андрей Загумённов © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон 9 апреля, в «черный понедельник», купил акции компании на два миллиона долларов. Глава газового холдинга воспользовался обвалом российского фондового рынка, чтобы докапитализировать группу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, «НОВАТЭК» в рамках обратного выкупа акций накануне приобрела на открытом рынке 113 тысяч акций, потратив на это от 136 млн рублей до 146 млн рублей. При этом лично председатель правления газовой компании Михельсон направил на покупку GDR своей компании 2 миллиона долларов. Скупка акций возобновилась после восьмимесячного перерыва, отмечает издание.

Новость по теме
Власти отказали «НОВАТЭКу» в монополии на ямальский газ

В списке Forbes богатейших миллиардеров мира Михельсон находится на 66-м месте. Ранее ямальские власти отказали «НОВАТЭКу» в монополии на голубое топливо полуострова. Как отметили в правительстве региона, под единственную компанию, которая производит сжиженный природный газ (СПГ) в Арктике, и так зарезервированы участки.

Как ранее писало «URA.RU», 9 апреля российские олигархи потеряли больше 14 миллиардов долларов за день. Причиной стал обвал фондового рынка из-за введенных США антироссийских санкций. Среди уральских промышленников больше всего потеряли председатель совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» Виктор Рашников и владелец «Русала» Олег Дерипаска, контролирующий автозавод «Урал» в Челябинской области.

6 апреля США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и их компаний. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник, 9 апреля, наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков.

Наталья Михалева
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