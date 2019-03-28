Собчак высказалась в адрес педиатра, выложившей фото в белье

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 21:18
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Ранее врача поддержали пользователи соцсетей и руководство больницы, в которой она работаетФото: Елена Щеголева, «ВКонтакте»

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак поддержала врача-педиатра из Ивановской области Елену Щеголеву, опубликовавшую в соцсетях эротическую фотосессию. По мнению журналистки, откровенные фото не могут говорить о профессиональных качествах любого человека.

«Сколько у нас высоконравственных людей развелось, в этот раз гурьбой накинулись на педиатра из Ивановской области, которая выложила в соцсетях фотосессию в нижнем белье. И что, она хуже лечить стала? Или на работу в трусах ходит?», — написала телеведущая в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Также Собчак подчеркнула, что у нее тоже есть эротические фото, которые никак не влияют на ее работу.

Ранее врач-педиатр из центральной районной больницы города Кинешма Ивановской области Елена Щеголева выложила на странице в социальной сети снимки с откровенной фотосессии, напоминает телеканал 360. В ответ на упреки девушка заявила, что не видит в снимках ничего предосудительного, и ее поддержали как пользователи соцсетей, так и начальство больницы.

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