Начальство заступилось за педиатра, которую осудили за эротическую фотосессию

Врач-педиатр из города Кинешма Ивановской области Анастасия Орлова, которая прославилась своими эротическими фото, продолжит работать в больнице. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила заведующая отделением городской детской поликлиники Елена Смирнова.
«Конечно, будет работать», — заявила Смирнова, говоря о будущем врача-педиатра. Глава отделением добавила, что сейчас Орлова продолжает вести прием пациентов. А их родители, как отметили в больнице, с жалобами на откровенные фото педиатра не обращались. Заведующая детским отделением, где работает героиня эротической фотосессии, добавила, что не понимает, почему врача осудили за подобные снимки. «Конечно, человеку неприятно», — отметила Смирнова.
Скандал, напомним, разгорелся из-за фотосессии в нижнем белье, которую в соцсетях опубликовала фотограф Елена Щеголева. Откровенные снимки педиатра Орловой вызвали массу комментариев пользователей в соцсетях, многие вступились за смелую девушку.
Ранее подобная история произошла в Алтайском крае. Правда, тогда учителю из Барнаула, которая опубликовала фото в купальнике, пришлось со скандалом уйти из школы, напоминает «Национальная служба новостей».