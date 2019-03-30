В Москве мать избила сына скалкой и отрезала ему часть уха

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая во время домашнего конфликта сначала избила 12-летнего сына скалкой, а потом отрезала ему строительным ножом часть правого уха. О произошедшем журналистам рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
О произошедшем стало известно благодаря учителям. Последние обратили внимание, что подросток два дня подряд не снимает головной убор, пишет Nation News. Когда они увидели телесные повреждения, обратились к правоохранителям. Теперь мать ребенка обвиняют в «умышленном причинении тяжкого телесного вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Женщина взята под стражу, ей грозит до десяти лет тюрьмы. Подросток сейчас находится в центре поддержки семьи и детства «Зеленоград».