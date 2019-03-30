30 марта 2019

В Москве мать избила сына скалкой и отрезала ему часть уха

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
30 марта 2019 в 23:31
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Открытая лицензия 10.06.2015. Наручники., наручники, арест, задержание, криминал
Мать арестована и находится под стражейФото: Handcuffed/Flickr

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая во время домашнего конфликта сначала избила 12-летнего сына скалкой, а потом отрезала ему строительным ножом часть правого уха. О произошедшем журналистам рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

О произошедшем стало известно благодаря учителям. Последние обратили внимание, что подросток два дня подряд не снимает головной убор, пишет Nation News. Когда они увидели телесные повреждения, обратились к правоохранителям. Теперь мать ребенка обвиняют в «умышленном причинении тяжкого телесного вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Женщина взята под стражу, ей грозит до десяти лет тюрьмы. Подросток сейчас находится в центре поддержки семьи и детства «Зеленоград».

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