Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram короткий отрывок из нового клипа. Поклонники звезды были шокированы тем, как певица перевоплотилась в чрезвычайно полную домохозяйку.
По сюжету «располневшая» Семенович в домашнем халате хлопочет на кухне и предлагает ужин своему супругу. Преображение артистки было настолько радикальным, что не все подписчики поняли, что перед ними — загримированная Семенович. «Ой, не узнала бы!» — оценила образ manikurgellakshodnia. «Вы же стройненькая. Сколько часов вас гримировали для роли? Предположу, что чуть ли не дольше, чем сами съемки», — прокомментировал faridfataliyev. «Анна очень органична в этом образе! Прямо котлеток захотелось с пылу жару», — написала julia_arteaga_.
Ранее певец Николай Басков заявил, что Анна Семенович планирует пройти медицинское обследование из-за смерти певицы Юлии Началовой. Однако позднее помощница Семенович опровергла слова вокалиста, заявив, что с Анной «все хорошо».