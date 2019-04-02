Власти города-государства еще больше начнут контролировать рынок СМИ и соцсетей Фото: maricelebrity, Instagram

В парламент Сингапура внесен законопроект, который призван бороться с ложными новостями. В России подобный закон был принят 18 марта. Власти города-государства уверяют, что мера не помешает гражданам высказывать свою позицию, но активисты считают иначе.

Нечеткость термина «фейковые новости» оставит множество трактовок в пользу властей, считает общественница из Сингапура Кирстен Хэн. Официальная позиция иная. «Этот закон касается поддельных новостей. Он не затронет право граждан высказывать свою точку зрения», — говорится в заявлении министерства юстиции Сингапура, передает телеканал Channel NewsAsia (CNA).

Под влиянием закона в случае его принятия окажутся не только СМИ, но и Facebook, Google и Twitter. Если платформы не смогут вовремя удалять фейковую информацию, они будут вынуждены выплачивать штрафы от 30 тысяч (22 тысячи долларов) до 500 тысяч (368 тысяч долларов) сингапурских долларов. Также за нарушения предусмотрено лишение свободы от трех до десяти лет. Журналистские издания будут обязаны указывать, когда и где в их статьях публиковалась недостоверная информация, и исправлять ложные факты.

Сингапур находится на 151-м месте из 180 в рейтинге от «Репортеры без границ» (Франция) о свободе прессы. Россия в данном списке на 148-й позиции. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке недостоверной общественной значимой информации. За публикации, которые могут нанести вред, предусмотрены штрафы до 1,5 млн рублей в случае, если информация привела к массовым беспорядкам или человеческим жертвам.