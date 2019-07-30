Зарплата куратора моногородов оказалась выше их бюджетов

Зарплата гендиректора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой превышала расходы бюджетов некоторых моногородов в 2018 году. Это стало известно по итогам проверки, которую провела Счетная палата РФ.
Государственные аудиторы выяснили, что Макиева в прошлом году каждый месяц получала зарплату в один миллион рублей. «В четырех моногородах исполнение бюджетов по расходам за 2018 год составило не более 10 миллионов рублей», — приводит «
Макиева возглавляет Фонд развития моногородов с конца июля 2018 года. Одновременно с этим она занимает пост зампредседателя правления госкорпорации ВЭБ.РФ.
Программа развития моногородов была рассчитана на девять лет — с 2016 по 2025 год. В 2017—2020 годах финансирование программы должно было составить 25 миллиардов рублей. В прошлом году Счетная палата усомнилась в эффективности программы, поскольку решение проблем моногородов так и не было найдено, несмотря на государственную поддержку.