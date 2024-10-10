10 октября 2024

Американский TD Bank первым в истории США признал вину в отмывании денег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Американский банк отмывал деньги Фото:

В Соединенных штатах Америки TD Bank первым в истории страны признал вину в отмывании денег. Об этом рассказал генпрокурор Меррик Гарланд.

«TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении закона о банковской тайне. Банк впервые в истории страны признал вину в сговоре с целью отмывания денег», — передает РИА «Новости» слова Гарланда.

Уточняется, что TD Bank входит в топ-10 крупнейших финансовых организаций в США. По словам генпрокурора, банк заплатит примерно три миллиарда долларов штрафов в пользу государства.

TD Bank с 2017 по октябрь 2023 года не проследил за операциями своих клиентов. Речь идет о сумме в 18, 3 трлн долларов, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соединенных штатах Америки TD Bank первым в истории страны признал вину в отмывании денег. Об этом рассказал генпрокурор Меррик Гарланд. «TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении закона о банковской тайне. Банк впервые в истории страны признал вину в сговоре с целью отмывания денег», — передает РИА «Новости» слова Гарланда. Уточняется, что TD Bank входит в топ-10 крупнейших финансовых организаций в США. По словам генпрокурора, банк заплатит примерно три миллиарда долларов штрафов в пользу государства. TD Bank с 2017 по октябрь 2023 года не проследил за операциями своих клиентов. Речь идет о сумме в 18, 3 трлн долларов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...