Американский TD Bank первым в истории США признал вину в отмывании денег

10 октября 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Американский банк отмывал деньги Фото: Анна Майорова © URA.RU В Соединенных штатах Америки TD Bank первым в истории страны признал вину в отмывании денег. Об этом рассказал генпрокурор Меррик Гарланд. «TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении закона о банковской тайне. Банк впервые в истории страны признал вину в сговоре с целью отмывания денег», — передает РИА «Новости» слова Гарланда. Уточняется, что TD Bank входит в топ-10 крупнейших финансовых организаций в США. По словам генпрокурора, банк заплатит примерно три миллиарда долларов штрафов в пользу государства. TD Bank с 2017 по октябрь 2023 года не проследил за операциями своих клиентов. Речь идет о сумме в 18, 3 трлн долларов, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Соединенных штатах Америки TD Bank первым в истории страны признал вину в отмывании денег. Об этом рассказал генпрокурор Меррик Гарланд. «TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении закона о банковской тайне. Банк впервые в истории страны признал вину в сговоре с целью отмывания денег», — передает РИА «Новости» слова Гарланда. Уточняется, что TD Bank входит в топ-10 крупнейших финансовых организаций в США. По словам генпрокурора, банк заплатит примерно три миллиарда долларов штрафов в пользу государства. TD Bank с 2017 по октябрь 2023 года не проследил за операциями своих клиентов. Речь идет о сумме в 18, 3 трлн долларов, передает RT.