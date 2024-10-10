Американский TD Bank первым в истории США признал вину в отмывании денег

В Соединенных штатах Америки TD Bank первым в истории страны признал вину в отмывании денег. Об этом рассказал генпрокурор Меррик Гарланд.
«TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении закона о банковской тайне. Банк впервые в истории страны признал вину в сговоре с целью отмывания денег», — передает РИА «Новости» слова Гарланда.
Уточняется, что TD Bank входит в топ-10 крупнейших финансовых организаций в США. По словам генпрокурора, банк заплатит примерно три миллиарда долларов штрафов в пользу государства.
TD Bank с 2017 по октябрь 2023 года не проследил за операциями своих клиентов. Речь идет о сумме в 18, 3 трлн долларов, передает RT.
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