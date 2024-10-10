В Чечне на учителя завели дело об оскорблении чувств верующих

В Республике Чечня на экс-учителя химии и физкультуры Мансура Жабраилова возбудили уголовное дело. Отмечается, что он с конца 2021 года публиковал информацию, нарушающую права на вероисповедание и свободу совести граждан, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
«В Чечне возбудили дело об оскорблении чувств верующих в отношении бывшего учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова», — заявили в СК РФ по региону. Мужчина с декабря 2021 года выкладывал в общественный доступ информацию, которая оскорбляла чувства верующих и нарушала право на свободу совести граждан.
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В Республике Чечня на экс-учителя химии и физкультуры Мансура Жабраилова возбудили уголовное дело. Отмечается, что он с конца 2021 года публиковал информацию, нарушающую права на вероисповедание и свободу совести граждан, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. «В Чечне возбудили дело об оскорблении чувств верующих в отношении бывшего учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова», — заявили в СК РФ по региону. Мужчина с декабря 2021 года выкладывал в общественный доступ информацию, которая оскорбляла чувства верующих и нарушала право на свободу совести граждан.