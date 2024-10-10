В Чечне на учителя завели дело об оскорблении чувств верующих

10 октября 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Уголовное дело на Мансура Жабраилова возбудили из-за нарушения прав на свободу совести и вероисповедания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Республике Чечня на экс-учителя химии и физкультуры Мансура Жабраилова возбудили уголовное дело. Отмечается, что он с конца 2021 года публиковал информацию, нарушающую права на вероисповедание и свободу совести граждан, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. «В Чечне возбудили дело об оскорблении чувств верующих в отношении бывшего учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова», — заявили в СК РФ по региону . Мужчина с декабря 2021 года выкладывал в общественный доступ информацию, которая оскорбляла чувства верующих и нарушала право на свободу совести граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Республике Чечня на экс-учителя химии и физкультуры Мансура Жабраилова возбудили уголовное дело. Отмечается, что он с конца 2021 года публиковал информацию, нарушающую права на вероисповедание и свободу совести граждан, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. «В Чечне возбудили дело об оскорблении чувств верующих в отношении бывшего учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова», — заявили в СК РФ по региону. Мужчина с декабря 2021 года выкладывал в общественный доступ информацию, которая оскорбляла чувства верующих и нарушала право на свободу совести граждан.