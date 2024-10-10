Экс-глава управления связи Минобороны попался на взятке самокатом и телевизором

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Электросамокаты и велосипеды. Пермь, электросамокат
Слюсарь получил взятку в виде электросамоката Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Бывший глава отдела главного управления связи Минобороны России Сергей Слюсарь оштрафован на 2,5 млн рублей по делу о взятке. Об этом сообщил военный суд.

«Экс-глава отдела Главного управления связи Минобороны Слюсарь оштрафован на 2,5 млн рублей за взятку», — сообщает ТАСС со ссылкой на суд. Уточняется, что взятка была дана представителями завода «Телта» в виде электросамоката и телевизора.

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Бывший глава отдела главного управления связи Минобороны России Сергей Слюсарь оштрафован на 2,5 млн рублей по делу о взятке. Об этом сообщил военный суд. «Экс-глава отдела Главного управления связи Минобороны Слюсарь оштрафован на 2,5 млн рублей за взятку», — сообщает ТАСС со ссылкой на суд. Уточняется, что взятка была дана представителями завода «Телта» в виде электросамоката и телевизора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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