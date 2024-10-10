Экс-глава управления связи Минобороны попался на взятке самокатом и телевизором

Слюсарь получил взятку в виде электросамоката
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Бывший глава отдела главного управления связи Минобороны России Сергей Слюсарь оштрафован на 2,5 млн рублей по делу о взятке. Об этом сообщил военный суд.
«Экс-глава отдела Главного управления связи Минобороны Слюсарь оштрафован на 2,5 млн рублей за взятку», — сообщает ТАСС со ссылкой на суд. Уточняется, что взятка была дана представителями завода «Телта» в виде электросамоката и телевизора.
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