Экс-глава управления связи Минобороны попался на взятке самокатом и телевизором

10 октября 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Слюсарь получил взятку в виде электросамоката Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Бывший глава отдела главного управления связи Минобороны России Сергей Слюсарь оштрафован на 2,5 млн рублей по делу о взятке. Об этом сообщил военный суд. «Экс-глава отдела Главного управления связи Минобороны Слюсарь оштрафован на 2,5 млн рублей за взятку», — сообщает ТАСС со ссылкой на суд. Уточняется, что взятка была дана представителями завода «Телта» в виде электросамоката и телевизора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава отдела главного управления связи Минобороны России Сергей Слюсарь оштрафован на 2,5 млн рублей по делу о взятке. Об этом сообщил военный суд. «Экс-глава отдела Главного управления связи Минобороны Слюсарь оштрафован на 2,5 млн рублей за взятку», — сообщает ТАСС со ссылкой на суд. Уточняется, что взятка была дана представителями завода «Телта» в виде электросамоката и телевизора.