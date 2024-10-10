ЦБ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке

Совет директоров Центробанка снял ограничения для банков на полную стоимость кредита (ПСК) по ипотеке на покупку жилья или земельного участка. Решение принято, чтобы банки «отразили в ипотечных ставках последние изменения».
«Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка», — сообщается на сайте регулятора. Там объяснили, что решение позволит банкам отражать в ставках последние изменения. В частности те, которые связаны с ключевой ставкой. Как объяснили в ЦБ, отмена ограничения ПСК сохранит возможность получения ипотечных кредитов по высоким ставкам, но без завышения стоимости жилья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Совет директоров Центробанка снял ограничения для банков на полную стоимость кредита (ПСК) по ипотеке на покупку жилья или земельного участка. Решение принято, чтобы банки «отразили в ипотечных ставках последние изменения». «Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка», — сообщается на сайте регулятора. Там объяснили, что решение позволит банкам отражать в ставках последние изменения. В частности те, которые связаны с ключевой ставкой. Как объяснили в ЦБ, отмена ограничения ПСК сохранит возможность получения ипотечных кредитов по высоким ставкам, но без завышения стоимости жилья.