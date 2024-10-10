ЦБ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке

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Ставки по ипотеке будут выше, но без завышения стоимости жилья, объяснили в ЦБ Фото:

Совет директоров Центробанка снял ограничения для банков на полную стоимость кредита (ПСК) по ипотеке на покупку жилья или земельного участка. Решение принято, чтобы банки «отразили в ипотечных ставках последние изменения».

«Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка», — сообщается на сайте регулятора. Там объяснили, что решение позволит банкам отражать в ставках последние изменения. В частности те, которые связаны с ключевой ставкой. Как объяснили в ЦБ, отмена ограничения ПСК сохранит возможность получения ипотечных кредитов по высоким ставкам, но без завышения стоимости жилья.

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Совет директоров Центробанка снял ограничения для банков на полную стоимость кредита (ПСК) по ипотеке на покупку жилья или земельного участка. Решение принято, чтобы банки «отразили в ипотечных ставках последние изменения». «Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка», — сообщается на сайте регулятора. Там объяснили, что решение позволит банкам отражать в ставках последние изменения. В частности те, которые связаны с ключевой ставкой. Как объяснили в ЦБ, отмена ограничения ПСК сохранит возможность получения ипотечных кредитов по высоким ставкам, но без завышения стоимости жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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