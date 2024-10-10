ЦБ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке

10 октября 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Ставки по ипотеке будут выше, но без завышения стоимости жилья, объяснили в ЦБ Фото: Илья Московец © URA.RU Совет директоров Центробанка снял ограничения для банков на полную стоимость кредита (ПСК) по ипотеке на покупку жилья или земельного участка. Решение принято, чтобы банки «отразили в ипотечных ставках последние изменения». «Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка», — сообщается на сайте регулятора. Там объяснили, что решение позволит банкам отражать в ставках последние изменения. В частности те, которые связаны с ключевой ставкой. Как объяснили в ЦБ, отмена ограничения ПСК сохранит возможность получения ипотечных кредитов по высоким ставкам, но без завышения стоимости жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет директоров Центробанка снял ограничения для банков на полную стоимость кредита (ПСК) по ипотеке на покупку жилья или земельного участка. Решение принято, чтобы банки «отразили в ипотечных ставках последние изменения». «Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка», — сообщается на сайте регулятора. Там объяснили, что решение позволит банкам отражать в ставках последние изменения. В частности те, которые связаны с ключевой ставкой. Как объяснили в ЦБ, отмена ограничения ПСК сохранит возможность получения ипотечных кредитов по высоким ставкам, но без завышения стоимости жилья.