Четверо туристов найдены мертвыми в палатке в тайге

В палатке на берегу Ангары лежали четыре трупа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четверо туристов обнаружены мертвыми в палатке на берегу Ангары в Красноярском крае. Сообщение о страшной находке распространил утром в понедельник Следственный комитет РФ.

ЧП произошло неподалеку от поселка Новоангарск на левом берегу реки. «У всех погибших были выявлены признаки отравления газом», — сообщает сайт argumenti.ru.

В настоящее время проводится проверка инцидента, в ходе которой будет выяснено, было ли случившееся несчастным случаем или туристы стали жертвами преступления. Личности погибших устанавливаются.