В Петербурге Росгвардия задержала мужчину, залившего торговый центр. Видео

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Злоумышленник разбил стекло пожарного шкафа, размотал пожарный рукав и начал заливать водой торговый центр
Злоумышленник разбил стекло пожарного шкафа, размотал пожарный рукав и начал заливать водой торговый центр Фото:

В Петербурге задержан мужчина, заливший водой торговый центр на проспекте Большевиков. Об этом сообщила Росгвардия Петербурга.

«3 марта около трех часов ночи наряд вневедомственной охраны Невского района задержал 46-летнего гражданина, незаконно проникшего в закрытый на ночь торгово-развлекательный центр на проспекте Большевиков», — пишет пресс-служба Росгвардии Петербурга в официальном telegram-канале. Злоумышленник разбил стеклянную витрину и проник внутрь закрытого здания. Затем он поднялся на второй этаж ТРК, где разбил стекло пожарного шкафа, размотал пожарный рукав и начал заливать водой пол и торговые точки.

От действий нарушителя пострадали несколько объектов, расположенных на территории комплекса, в частности магазин сумок, пекарня-кондитерская и стойка по продаже мороженого. Персонал торгового центра оперативно воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и представители частной охранной организации. При задержании мужчина вел себя агрессивно и неадекватно, в связи с чем росгвардейцам пришлось применить наручники.

Задержанный был доставлен в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают сумму причиненного ущерба, а также мотивы и обстоятельства произошедшего инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.

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В Петербурге задержан мужчина, заливший водой торговый центр на проспекте Большевиков. Об этом сообщила Росгвардия Петербурга. «3 марта около трех часов ночи наряд вневедомственной охраны Невского района задержал 46-летнего гражданина, незаконно проникшего в закрытый на ночь торгово-развлекательный центр на проспекте Большевиков», — пишет пресс-служба Росгвардии Петербурга в официальном telegram-канале. Злоумышленник разбил стеклянную витрину и проник внутрь закрытого здания. Затем он поднялся на второй этаж ТРК, где разбил стекло пожарного шкафа, размотал пожарный рукав и начал заливать водой пол и торговые точки. От действий нарушителя пострадали несколько объектов, расположенных на территории комплекса, в частности магазин сумок, пекарня-кондитерская и стойка по продаже мороженого. Персонал торгового центра оперативно воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и представители частной охранной организации. При задержании мужчина вел себя агрессивно и неадекватно, в связи с чем росгвардейцам пришлось применить наручники. Задержанный был доставлен в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают сумму причиненного ущерба, а также мотивы и обстоятельства произошедшего инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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