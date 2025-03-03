В Петербурге задержан мужчина, заливший водой торговый центр на проспекте Большевиков. Об этом сообщила Росгвардия Петербурга.
«3 марта около трех часов ночи наряд вневедомственной охраны Невского района задержал 46-летнего гражданина, незаконно проникшего в закрытый на ночь торгово-развлекательный центр на проспекте Большевиков», — пишет пресс-служба Росгвардии Петербурга в официальном telegram-канале. Злоумышленник разбил стеклянную витрину и проник внутрь закрытого здания. Затем он поднялся на второй этаж ТРК, где разбил стекло пожарного шкафа, размотал пожарный рукав и начал заливать водой пол и торговые точки.
От действий нарушителя пострадали несколько объектов, расположенных на территории комплекса, в частности магазин сумок, пекарня-кондитерская и стойка по продаже мороженого. Персонал торгового центра оперативно воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и представители частной охранной организации. При задержании мужчина вел себя агрессивно и неадекватно, в связи с чем росгвардейцам пришлось применить наручники.
Задержанный был доставлен в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают сумму причиненного ущерба, а также мотивы и обстоятельства произошедшего инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.
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