В Великобритании покажут мультфильм, который называли «кремлевской пропагандой»

Одна из сетей кинотеатров согласилась показать «Машу и Медведя» Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Российский мультфильм «Маша и Медведь», который британский профессор назвал «кремлевской пропагандой», начнут показывать в кинотеатрах Великобритании и Ирландии с 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.

«Премьера состоится 20 сентября 2019 года в сети кинотеатров Vue в Великобритании и Ирландии», — приводит ТАСС сообщение компании Animaccord. В пресс-службе отметили, что кинотеатры будут показывать последние эпизоды третьего сезона мультфильма. В Animaccord признались, что рады сотрудничеству с инновационным сервисом кинотеатров Vue Entertainment и медиадистрибьютером Generation Media, который устроил уникальный релиз «Маши и Медведя».

Как писало ранее «URA.RU», в Великобритании назвали мультсериал «Маша и Медведь» инструментом «кремлевской пропаганды». Как заявил профессор Букингемского университета Энтони Глис, героиня мультфильма «слишком много на себя берет» и ведет себя «по-путински», напоминает «Национальная служба новостей». В Германии, напротив, увидели в мультике критику Кремля. В качестве примера журналисты Die Welt взяли одну из последних серий, где Маша забирает корону у короля-льва, который устал от правления и превращает все в «царство террора».