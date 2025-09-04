«Черную смерть» 14 века обнаружили в Монголии

ТАСС: в Монголии подтвердили случай заболевания человека бубонной чумой
В поселении, где обнаружили заболевшего, ввели частичный карантин
В Хубсугульском аймаке (Монголия) зарегистрирован подтвержденный случай заражения бубонной чумой у местного жителя. Данную информацию предоставила комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС) региона.

«Зарегистрировали случай заболевания человека бубонной чумой. Сейчас он проходит лечение в многопрофильной больнице аймака», — сообщили в комиссии по ЧС. Информацию об этом приводит ТАСС.

Также сообщается, что случай заражения был выявлен в поселении Цагаан-Уул. В комиссии подтвердили информацию, что на территории был введен частичный карантин.

Национальная служба здравоохранения Монголии сообщила, что по состоянию на 15 августа 2025 года очаги бубонной чумы обнаружены в 130 сомонах 17 аймаков страны. С 2014 по 2024 год в 13 сомонах шести аймаков и в столице Монголии этим заболеванием заразились 20 человек, из них девять умерли.

В прошлом году в документе монгольского Минздрава говорилось о необходимости ограничения доступа детей к норам тарбаганов (монгольских сурков — прим. URA.RU). В сообщении также подчеркивалась важность избегания контактов с больными и умершими тарбаганами. В случае обнаружения подобных случаев жители должны были немедленно информировать медицинские и эпидемиологические учреждения.

