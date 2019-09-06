Валерия рассказала, из-за чего потеряла ребенка от Пригожина

Певица Валерия потеряла ребенка на втором месяце беременности. Утрата пришлась на начало отношений с ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным.
«Я заболела очень сильно гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна», — рассказала Валерия в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Несмотря на слова врачей о том, что все может обойтись, у певицы произошло отторжение плода.
По словам Валерии, пережить это несчастье удалось благодаря работе, так как на следующий день после случившегося она была вынуждена лететь на гастроли. Артистка добавила, что именно благодаря работе ей всегда удается стойко переносить трудности.
Ранее стало известно, что сын Валерии Артемий Шульгин женился без ведома матери и отчима Иосифа Пригожина, напоминает телеканал 360. При этом продюсер признался, что все еще не одобрил выбор и другого своего пасынка — Арсения, пишет агентство Nation News.