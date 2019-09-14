«Роскосмос» перенес доставку новогодних подарков для космонавтов на МКС

Запуск ракеты пришлось перенести на две недели Фото: Официальный сайт «Роскосмос»

Запуск российского грузового космического корабля «Прогресс МС-13» состоится на две недели раньше запланированного срока. С помощью ракеты на Международную космическую станцию (МКС) будут доставлены новогодние подарки для космонавтов от их родных и близких.

Старт космического корабля был перенесен с 20 декабря на 6 декабря, сообщает РИА «Новости». «Проведено уточнение программы полета (МКС)», — сообщили агентству в пресс-службе «Роскосмоса».