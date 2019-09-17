Дерипаска ополчился на западные СМИ и подал на них в кубанский суд

Российский бизнесмен подал в суд на зарубежные СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Краснодарский краевой Арбитражный суд на ряд западных СМИ, которые «испортили его деловую репутацию».

«Иск о защите деловой репутации зарегистрирован в картотеке краевого Арбитражного суда в минувшую пятницу, 13 сентября. Слушания по делу еще не назначены», — приводит слова пресс-службы суда агентство «Интерфакс-Юг». Дерипаска имеет претензии к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC.

Подробности дела не раскрываются. В суде отметили, что необходимая документация появится в системе «Электронного правосудия» в ближайшие несколько дней.