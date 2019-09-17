Дерипаска ополчился на западные СМИ и подал на них в кубанский суд

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Краснодарский краевой Арбитражный суд на ряд западных СМИ, которые «испортили его деловую репутацию».
«Иск о защите деловой репутации зарегистрирован в картотеке краевого Арбитражного суда в минувшую пятницу, 13 сентября. Слушания по делу еще не назначены», — приводит слова пресс-службы суда агентство «Интерфакс-Юг». Дерипаска имеет претензии к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC.
Подробности дела не раскрываются. В суде отметили, что необходимая документация появится в системе «Электронного правосудия» в ближайшие несколько дней.
Олег Дерипаска — российский предприниматель, олигарх, единственный владелец компании «Базовый элемент» и президент «Русала». Бизнесмен находится под санкциями США из-за предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах, напоминает «