Дерипаска ополчился на западные СМИ и подал на них в кубанский суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рассмотрение Тверским районным судом ходатайства об аресте основателя ГК
Российский бизнесмен подал в суд на зарубежные СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Краснодарский краевой Арбитражный суд на ряд западных СМИ, которые «испортили его деловую репутацию».

«Иск о защите деловой репутации зарегистрирован в картотеке краевого Арбитражного суда в минувшую пятницу, 13 сентября. Слушания по делу еще не назначены», — приводит слова пресс-службы суда агентство «Интерфакс-Юг». Дерипаска имеет претензии к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC.

Подробности дела не раскрываются. В суде отметили, что необходимая документация появится в системе «Электронного правосудия» в ближайшие несколько дней.

Олег Дерипаска — российский предприниматель, олигарх, единственный владелец компании «Базовый элемент» и президент «Русала». Бизнесмен находится под санкциями США из-за предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах, напоминает «РАПСИ». Из-за санкций предприниматель потерял порядка 7,5 млрд долларов или 81% своего состояния. Позже он подал в суд на Минфин США, чтобы добиться снятия санкций, уточняет RT.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...