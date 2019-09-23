Сестра Жанны Фриске высказалась о болезни Заворотнюк

Родная сестра умершей от онкологии певицы Жанны Фриске — Наталья — прокомментировала сообщения о раке у актрисы Анастасии Заворотнюк. По ее мнению, помочь выкарабкаться женщине способны только близкие люди.
«Жанне [сын] Платошка помогал, благодаря ему она два года и жила… Насте, конечно же, все ее детишки, муж любимый, потому что я видела как они с Петром друг друга любят. Только семья ее может спасти. <…>. Я думаю, что она выкарабкается и у нее будет время полечиться», — приводит НТВ слова Натальи Фриске.
Ранее, напомним, СМИ сообщили о раке мозга у Заворотнюк. Актриса якобы долгое время находилась в реанимации в тяжелом состоянии, впадала в кому. 21 сентября стало известно, что женщина перенесла вторую операцию, после которой у врачей появилась надежда, что все может обойтись, пишет RT. На следующий день стало известно, что Заворотнюк перевели из реанимации в общую палату.