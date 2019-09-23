22 сентября 2019

Сестра Жанны Фриске высказалась о болезни Заворотнюк

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Только семья может помочь Анастасии Заворотнюк выздороветь, считает Наталья ФрискеФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Родная сестра умершей от онкологии певицы Жанны Фриске — Наталья — прокомментировала сообщения о раке у актрисы Анастасии Заворотнюк. По ее мнению, помочь выкарабкаться женщине способны только близкие люди.

«Жанне [сын] Платошка помогал, благодаря ему она два года и жила… Насте, конечно же, все ее детишки, муж любимый, потому что я видела как они с Петром друг друга любят. Только семья ее может спасти. <…>. Я думаю, что она выкарабкается и у нее будет время полечиться», — приводит НТВ слова Натальи Фриске.

Ранее, напомним, СМИ сообщили о раке мозга у Заворотнюк. Актриса якобы долгое время находилась в реанимации в тяжелом состоянии, впадала в кому. 21 сентября стало известно, что женщина перенесла вторую операцию, после которой у врачей появилась надежда, что все может обойтись, пишет RT. На следующий день стало известно, что Заворотнюк перевели из реанимации в общую палату.

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