В Шереметьево в пассажирский самолет врезался тягач

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Перелет Кольцово-Шереметьево, терминал
Тягач врезался в двигатель лайнераФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Шереметьево произошло столкновение тягача, нагруженного контейнерными телегами, с лайнером казахстанского перевозчика Air Astana. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Тягач с контейнерными телегами въехал в двигатель самолета А320 авиакомпании Air Astana в аэропорту Шереметьево», — цитирует сотрудников авиаперевозчика агентство городских новостей «Москва».

При этом других подробностей о происшествии пока нет. Как сообщил сотрудник авиакомпании, дополнительная информация о столкновении появится 24 сентября.

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