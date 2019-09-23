В Шереметьево в пассажирский самолет врезался тягач

Тягач врезался в двигатель лайнера
В Шереметьево произошло столкновение тягача, нагруженного контейнерными телегами, с лайнером казахстанского перевозчика Air Astana. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
«Тягач с контейнерными телегами въехал в двигатель самолета А320 авиакомпании Air Astana в аэропорту Шереметьево», — цитирует сотрудников авиаперевозчика агентство городских новостей «Москва».
При этом других подробностей о происшествии пока нет. Как сообщил сотрудник авиакомпании, дополнительная информация о столкновении появится 24 сентября.