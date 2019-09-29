В России изменились правила приема на работу

В новом документе указываются те же данные, что были в СНИЛС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вместо карточек свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), которые перестали выдавать в апреле текущего года, россияне при приеме на работу будут предъявлять электронный аналог документа. Это следует из вступившего в силу постановления правления Пенсионного фонда России.

«Электронный документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью», — говорится в постановлении. Новый документ представляет собой уведомление из Пенсионного фонда России (ПФР). В нем указываются те же данные, что были в СНИЛС. Среди них страховой номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.

Получить электронный документ можно в территориальном органе ПФР, многофункциональных центрах (МФЦ) или через сайт Пенсионного фонда и портал госуслуг. При этом выданные до 1 апреля бумажные страховые свидетельства продолжают действовать.