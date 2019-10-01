Властям предложат провести реформу публичных слушаний после уличных протестов на Урале

Массовые митинги против стройки заставили задуматься о реформе публичных слушаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После громких «строительных» протестов в Екатеринбурге, Тюмени, Архангельской области (станция Шиес) и Москве Агентство стратегических инициатив (АСИ) решило подготовить предложения по изменению института публичных слушаний и общественных обсуждений. Свои идеи организация планирует представить осенью этого года.

«Практика проведения таких мероприятий, связанных в основном с девелоперскими и градостроительными проектами, в последние годы часто становится причиной городских конфликтов», — пишет газета « Коммерсант» . По данным издания, основные идеи АСИ заключаются в том, чтобы регламентировать четкую поэтапность проведения обсуждений, определить, кто и на каких основания может участвовать в слушаниях, а также прописать нормативы участия в их организации некоммерческих организаций. Сейчас все слушания проводятся муниципальными чиновниками.

Кроме того, Агентство предлагает отказаться от единой формы проведения обсуждений и определять ее в зависимости от целей, темы и размера города. По мнению авторов идеи, базовая форма «общий сход» не работает в мегаполисах, а сама неэффективность публичных слушаний приводит к массовым митингамю

«Всеобщее мнение о полной манипулируемости слушаний сейчас является очевидной причиной жестких форм гражданского противостояния: в 2018—2019 годах это Екатеринбург, Вологда, Севастополь, Тюмень, Шиес, протесты против реновации в Москве», — пишет газета. Отмечается, что такое положение дел усилит политическую составляющую конфликтов, которые начинаются «с парков и набережных».