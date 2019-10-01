Путину доложат о взяточниках в ФСБ России, пока он летит в Армению

Владимир Путин узнает о силовиках-взяточниках в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президенту Владимиру Путину, направляющемуся в Армению на заседание Высшего Евразийского экономического совета, доложат о деле взяточников из ФСБ. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент летит в Армению, не думаю, что он обратил на это внимание. Естественно эта информация будет ему доложена наряду с другими», — рассказал Песков.

Речь идет о полковнике ФСБ России Кирилле Черкалине и его бывших коллегах, получавших взятки недалеко от здания ФСБ в Москве. Со ссылкой на материалы уголовного дела «Коммерсант» сегодня сообщил, что таким образом силовики получил 750 $ тысяч.

На вопрос «кто, по мнению президента ответственен за то, что действовавшую группу не поймали раньше?» Песков уточнил: «Президент не выполняет следственные функции — это не входит в его прерогативу. Ведутся следственные действия, нужно дождаться судебного вердикта».