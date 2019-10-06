Захарова предложила Ройзману помочь бездомным собакам, а не создавать шумиху

Мария Захарова уверена: у Ройзмана были номера телефонов, по которым можно было помочь туристу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в попытке создать шум в соцсетях вместо того, чтобы оказать реальную помощь людям. Она также предложила Ройзману помочь приюту для бездомных животных в Донбассе.

Захарова сослалась на пост Ройзмана в одной из соцсетей от 5 октября (на момент публикации он, судя по всему, был удален). В этом посте Ройзман рассказал историю туриста Алексея Романцова, который сломал позвоночник на Кипре и которому страховая компания отказывалась оплачивать лечение, а консульство якобы заявило, что возможности дипломатов ограничены. В начале сообщения Ройзман написал: «Нужен шум».

По словам представителя МИДа, у Ройзмана была реальная возможность помочь Романцову без привлечения аудитории соцсетей. «Но это не искомый результат, как следует из сообщения. „Нужен шум“», — написала Захарова в Facebook. «Евгений, я понимаю, что вы ни документы оформить, ни вылечить, ни эвакуировать никого не можете. Это все делает государство. Но уверяю: кроме шума, вы способны на многое», — добавила она.

Также Захарова предложила экс-мэру помочь приюту для бездомных животных в Донецке. «Сегодня снова скинула им на карту. Заняло секунд 40. Механизм онлайн переводов хотя и бесшумный, но очень эффективный. Понимая вашу занятость, чтобы не отвлекать вас от шумных дел на поиск реквизитов, пишу их здесь», — написала Захарова. На момент публикации получить комментарий самого Ройзмана не удалось — он не ответил на звонок «URA.RU».