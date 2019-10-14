Немецкие СМИ рассказали о больших потерях западных стран из-за антироссийских санкций

На Россию приходится немногим больше половины ущерба от санкций, остальные потери западные несут страны. Об этом говорится в исследовании экономистов Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которое цитирует немецкое издание Handelsblatt.
По данным авторов исследования, из-за санкций ежемесячно страны теряют четыре миллиарда долларов. При этом 45% убытков приходится на те государства, которые эти санкции ввели. «Больше всего страдают государства Европейского Союза и, в частности, Германия — она несет до 38% всех убытков и недополучает 667 миллионов долларов в месяц. Потери наиболее ощутимы для предприятий малого и среднего бизнеса, которые были сильно ориентированы на российский рынок», — отмечают эксперты.
Хинц и Крозе утверждают, что большая часть потерь вызвана не запретами на экспорт и импорт. Сильнее на торговые отношения между странами влияют финансовые санкции против крупнейших российских банков и энергетических компаний — из-за них становится сложнее финансировать экспорт продуктов.
Западные санкции против России действуют с 2014 года, когда США и страны ЕС обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия отвергла претензии и приняла ответные меры.
Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберг назвал реализацию Минских соглашений главным условием отмены санкций, поэтому в ближайшее время не стоит ждать их ослабления, отмечает «Утро.ру».