13 октября 2019

Немецкие СМИ рассказали о больших потерях западных стран из-за антироссийских санкций

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Западные страны несут до 45% убытков от санкций против РФФото: Николай Бастриков © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

На Россию приходится немногим больше половины ущерба от санкций, остальные потери западные несут страны. Об этом говорится в исследовании экономистов Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которое цитирует немецкое издание Handelsblatt.

По данным авторов исследования, из-за санкций ежемесячно страны теряют четыре миллиарда долларов. При этом 45% убытков приходится на те государства, которые эти санкции ввели. «Больше всего страдают государства Европейского Союза и, в частности, Германия — она несет до 38% всех убытков и недополучает 667 миллионов долларов в месяц. Потери наиболее ощутимы для предприятий малого и среднего бизнеса, которые были сильно ориентированы на российский рынок», — отмечают эксперты.

Хинц и Крозе утверждают, что большая часть потерь вызвана не запретами на экспорт и импорт. Сильнее на торговые отношения между странами влияют финансовые санкции против крупнейших российских банков и энергетических компаний — из-за них становится сложнее финансировать экспорт продуктов.

Западные санкции против России действуют с 2014 года, когда США и страны ЕС обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия отвергла претензии и приняла ответные меры.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберг назвал реализацию Минских соглашений главным условием отмены санкций, поэтому в ближайшее время не стоит ждать их ослабления, отмечает «Утро.ру».

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