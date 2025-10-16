Россию заполонили южнокорейские машины

Поставки машин из Южной Кореи в Россию выросли в 1,6 раза. Это максимум с начала 2022 года, следует из данных корейской таможни.
«В сентябре поставки автомобилей в Россию подскочили в 1,6 раза, достигнув 149,1 миллиона долларов. Больше последний раз было в досанкционном январе 2022 года — тогда было отгружено машин на 196,7 миллиона долларов», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни. Отмечается, что это связано с подготовкой проекта постановления правительства об утилизационном сборе. Отмечается, что с начала года российские закупки южнокорейских авто также выросли в 1,6 раза в годовом выражении и составили 767,8 миллиона долларов.
В правительстве РФ предложили отложить повышение утилизационного сбора, которое было намечено на 1 ноября 2025 года. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Министерству промышленности и торговли рассмотреть возможность переноса соответствующего срока. Целю повышения утильсбора является борьба с серой экономикой и пополнение госбюджета. В случае, если утильсбор не будет уплачен гражданином, то автомобиль будет невозможно продать или поставить на учет в ГИБДД. Главные вопросы о утильсборе и его повышении — в материале URA.RU.
