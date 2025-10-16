В Госдуме призвали запретить пальмовое масло в продуктах

В России необходимо запретить использовать пальмовое масло в детском питании и ограничить его применение в других продуктах. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, а в остальных ограничивать», — отметил Володин. Его слова приводит официальный сайт ГД.
Он выразил надежду, что председатель правительства Михаил Мишустин возьмет этот вопрос под личный контроль, чтобы навести порядок в сфере пищевой безопасности. Володин также указал, что пальмовое масло начали использовать даже в молочной продукции.
Госдума 16 октября рассмотрела проект об ограничении использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов. На заседании депутаты обсудили введение акцизов и повышения пошлин на пальмовое масло, создание платформы для мониторинга производства и ужесточение ответственности за недостоверную информацию о составе продуктов. Они также предложили программы по развитию молочного и мясного животноводства для обеспечения безопасности продукции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.