В Госдуме призвали запретить пальмовое масло в продуктах

Депутаты Госдумы выступили за запрет использования пальмового масла в детских продуктах питания
Депутаты Госдумы выступили за запрет использования пальмового масла в детских продуктах питания

В России необходимо запретить использовать пальмовое масло в детском питании и ограничить его применение в других продуктах. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, а в остальных ограничивать», — отметил Володин. Его слова приводит официальный сайт ГД.

Он выразил надежду, что председатель правительства Михаил Мишустин возьмет этот вопрос под личный контроль, чтобы навести порядок в сфере пищевой безопасности. Володин также указал, что пальмовое масло начали использовать даже в молочной продукции.

Госдума 16 октября рассмотрела проект об ограничении использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов. На заседании депутаты обсудили введение акцизов и повышения пошлин на пальмовое масло, создание платформы для мониторинга производства и ужесточение ответственности за недостоверную информацию о составе продуктов. Они также предложили программы по развитию молочного и мясного животноводства для обеспечения безопасности продукции.

