Пострадавшую послали из одной больницы в другую Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Твери 75-летнюю женщину заставили пешком идти до больницы после того, как на нее упала часть остановки общественного транспорта. Пенсионерка получила удар крышей остановочного комплекса в тверском поселке Химинститута. Она обратилась в поликлинику, однако оттуда ее отправили в другое медучреждение, сообщает издание Twernews.

По словам дочери пострадавшей, ее мама ждала автобуса на остановке возле ЦРБ, когда на нее упала крыша, которую снесло ветром. Конструкция сбила пожилую женщину с ног, нанеся многочисленные травмы. Прохожие помогли пенсионерке вернуться в ЦРБ, однако оттуда ее отправили в другую больницу. «Ей могли вызвать скорую, чтобы довезти до больницы! Пожилой человек с такими травмами: сильный ушиб колена, осколочный перелом большого пальца руки со смещением, ссадины на лице», — возмущается дочь пострадавшей пенсионерки Лариса Козлякова.

Сама Козлякова в это время была на работе. Мать позвонила ей и попросила вызвать такси. Уже в городской больнице №4 пенсионерке наложили гипс и провели обследование. Сейчас женщина находится в стационаре, однако, по словам дочери, чувствует себя не очень хорошо из-за возраста и пережитого стресса.

Сейчас Лариса Козлякова собирает документы и выясняет, как и от кого ее мама сможет получить компенсацию за причиненный ущерб. По факту произошедшего Московский межрайонный следственный отдел Твери СУ СК РФ по Тверской области проводит проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

После случившегося у женщины остались многочисленные травмы

Фото: сайт twernews.ru