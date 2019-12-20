Глава «Мосфильма» предложил ввести в школьную программу курс отечественного кино

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, портрет, шахназаров карен
Карен Шахназаров считает, что мировой кинематограф находится в состоянии упадкаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров предложил включить в школьную программу курс отечественного кино. По его словам, подобные уроки существуют в других странах мира, сообщает «Ридус».

Шахназаров сказал, что «Мосфильм» готов помочь школам и может предоставить киноленты учебным заведениям. «Я каждый день подписываю десятки просьб о бесплатном показе фильмов в регионах, в селах, в том числе и военных картин», — добавил глава киностудии.

Шахназаров заявил, что мировой кинематограф переживает кризисные времена. По его словам, это касается как западного, так и российского кинопроизводства. В частности, его разочаровали новые зарубежные фильмы, которые были тепло приняты экспертами престижных кинофестивалей.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что российскому зрителю следует больше ценить собственных авторов и продвигать отечественный контент. Министра также беспокоит разница кассовых сборов российских и американских кинокартин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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